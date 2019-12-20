Üniversite öğrencileri gazi ve şehitler anısına hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri gazi ve şehitler anısına hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri gazi ve şehitler anısına hatıra ormanı oluşturdu

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, "Yaşayan Anıt Projesi" kapsamında hatıra ormanı oluşturdu.

Üniversite öğrencileri gazi ve şehitler anısına hatıra ormanı oluşturdu, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, "Yaşayan Anıt Projesi" kapsamında hatıra ormanı oluşturdu.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çakın, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, gazileri anmak adına Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal sorumluluk dersi kapsamında "Yaşayan Anıt Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile gazi ve şehitlere yapılan saldırıları kınamak, gazi ve şehit bilincini ortaya koymanın amaçlandığını belirten Çakın, projeyi gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti.

Milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında gençlere büyük rol düştüğünü dile getiren Çakın, "Bu topraklarda rahatça yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Öğrenci arkadaşlarımız bu ağaçların altında gölgelendikçe şehit ve gazilerimizi hatırlayacaktır." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ise projenin kendilerine onure ettiğini vurguladı.

Şehitlik ve gaziliğin ne para ne de şan şöhretle alınabileceğine işaret eden Yılmaz, "Şehit ailelerimizin acıları büyük, biz içlerindeyiz ve acılarını anlıyoruz ama en büyük gururları, şerefleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve şerefli bayrağımızın dalgalanması için bu mücadeleyi veriyorlar. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere ve şehit yakınlarına teşekkür belgesi verildi, daha sonra gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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