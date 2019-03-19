Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

Üniversite Öğrencileri Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

2 saat önce

Beyşehir ilçesindeki üniversite öğrencileri, Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Üniversite Öğrencileri Gaziler Derneğini Ziyaret Etti, System.String[]
Beyşehir ilçesindeki üniversite öğrencileri, Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Öğrencilere ziyaretlerinde KYK Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül ile yurt personeli de eşlik etti.

Derneğin Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yurt Müdürü Songül, "Yurtta kalan öğrencilerimizle gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı biraraya getirerek onları yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olduk. Gazilerimizin birbirinden üstün kahramanlık anılarını dinleyerek, onların heyecanına ortak olduk, gurur duyduk. Misafirperverliğinden dolayı gazilerimize teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve dualarla anıyoruz. Ruhları şadolsun inşallah." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Türkiye, Beyşehir, Güncel
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