Üniversite öğrencileri geleceğe uğurlandı

– İstanbul Kent Üniversitesi, ilk mezunları için mezuniyet töreni düzenledi. Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, ilk mezunlarını vermekten heyecan duyduğunu belirterek ve hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Üniversitenin fikir babası olan ve geçtiğimiz yıl vefat eden oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın da anıldığı törende Yılmaz, "Üniversitenin kuruluşu için beni ikna eden oğlum Mehmet Yavuz Yılmaz'a müteşekkiriz" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi. İlk mezunların verildiği törene, Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, Mütevelli Heyet Üyeleri Berna Tokar, Gülcan Erten, Ceren Yılmaz, İrem Aşçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilere sağlıklı, başarılı ve mutlu olmaları temennisinde bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, ilk mezunlarını vermekten heyecan duyduğunu belirterek ve hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Buradan mezun olduktan sonra özel sektörde, kamuda çeşitli işlerde çalışacak, kendi işlerinizi kuracak, yurt dışında ve yurt içinde farklı eğitim kurumlarında eğitiminize devam edeceksiniz. Ancak nereye giderseniz gidin, ne iş yaparsanız yapın burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri yani kısaca Kent Kültürü'nü de beraberinizde götüreceksiniz. Sizlerin iş yaşamında ve özel hayatınızda sağlıklı, başarılı ve mutlu olmanızı kalpten dilerim" dedi.

Öğrencilere iş hayatına yönelik tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise, "Öncelikli olarak; iş hayatında mutlak başarının yolu çok çalışmak ve disiplindir. Bu ikisinin bir arada ve uyumla ilerlediği bir yaşamda başarı sizlerle olacaktır. Şüphesiz yaptığınız işi sevmek, çalışkanlığın ve disiplinli olmanın vazgeçilmez birleşenidir. İş hayatınızda karşılaşacağınız tüm zorluklarda, sabırlı olmayı ve sakin kalmayı başarmanızı dilerim. Çünkü sabır ve sakinlik stres yönetimi için vazgeçilmez iki unsurdur" diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Dr. İlknur Sayan da, "Bugün çok özel bir gün. Bizler bugün burada sevgili öğrencilerimizin başarılarını alkışlamak için bulunuyoruz. Bu nedenle ilk mezunlarımızı veriyor olmanın onur ve mutluğunu yaşıyoruz. Hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Hayalleriniz, kaygılarınız var biliyorum. Lakin başarılarınız yanında başarısızlıklarınız da olacaktır. Yeter ki vazgeçmeyin, ulaşmayı tutkuyla isteğiniz hedefinizi hayal edin. Kendinize güvenin. Çok çalışın ve istediğinizi alın. Klişeleri yıkın ve başarısızlıktan asla korkmayın. Çünkü en büyük başarılar, başarısız olma özgürlüğünden gelir" ifadelerini kullandı.

Dr. Sayan, "Hedeflerinize giden yolda kendinize inanmaktan, güvenmekten ve her daim öğrenmekten asla ve asla vazgeçmeyin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hayatın mücadeleden ibaret olduğunu sakın unutmayın. Ancak bu mücadele sizleri korkutmasın. Sizler cumhuriyetin ilke ve inkılapları doğrultusunda, yenilikçi, cesur, farklı düşüncelere açık, önyargısız ve özgüveni yüksek bireyler olarak dünya, ülkemiz ve insanlık için doğru işler yapacaksınız" dedi.

Tören de yüksek lisans mezunlarını da diplomalarını aldı, açılış konuşmasında Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Dr. Bülent Demir ise konuşmasında "2018-2019 eğitim öğretim yılı üniversitemiz için her anlamda çok başarılı, çok parlak bir yıl oldu; emeği geçen, katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Üniversite olarak yüklendiğimiz misyon, vizyon ve değerler çerçevesinde görevimiz devam ediyor; sizden sonraki nesillerinde, topluma ve insanlığa faydalı bireyler haline gelebilmelerinde bilgi ve donanımımızı paylaşmaktan mutluluk duyacağız ve hep daha iyisini başarmak sorumluluğunun da omuzlarımızda olduğunu bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dr. Demir, "Üniversitemizde aldığınız eğitim ile meslek odaklı dersler yanında, insanı insan yapan bilgi ve birikimin çeşitli boyutlarını da gördünüz. Bu bağlamda, daima pozitif ve yapıcı olun. Günün sonunda önemli olanın yaptığınız her işte birlikte çalıştığınız ve etkilediğiniz insanlar olduğunu unutmayın. Unutmayın ki, her bireyin içinde yaşadığı topluma ancak bu şekilde katkıda bulunabilir. Gördüğünüz hataları ve eksiklikleri, yeni şeyler öğrenmek için fırsatlar olarak değerlendirin" diye konuştu.

Tören, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın geri sayımı ile öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

- İstanbul