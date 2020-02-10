Üniversite öğrencileri geliştirdikleri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, tasarladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki "cep uydu"yu 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeyi hedefliyor.

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği ile Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, hedeflerini yükselterek başlattıkları " Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesi çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Sistemleri Test Laboratuvarının yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesinin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki küp uyduyu uzaya fırlatacakları günü bekliyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımı'nın birkaç yıldır dünya çapında büyük başarılara imza attığını söyledi.

Son iki yıldır dünya ikincisi olduklarını hatırlatan Çufalı, "Bu yıl da 2020 yaz ayında cep uydusu fırlatacaklar. Diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince imkanlarımızın ölçüsünde kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. Grizu-263 Uzay Takımı gibi diğer takımlarımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Projemiz bütün hızıyla devam ediyor"

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da Grizu- 263 Uzay Takımı'nın yaklaşık 4 yıl önce kurulduğunu ve iki kez ABD'de dünya ikinciliği elde ettiklerini aktararak, cep uydunun fırlatma anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

Çalışmalara devam ettiklerini anlatan Dursun, "5x5x5 santimetrelik bir uydu olan cep uydumuzu 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndereceğiz ve fırlatması Yeni Zelanda'da olacak. Bunun çalışmasına devam ediyoruz. Şu anda üretim aşamasını tamamlamak üzereyiz, test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Projemiz bütün hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dursun, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"40 kişilik bir ekibiz, 3 ayrı proje yürütüyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz bir yer istasyonumuz var, şu anda çalışır durumda. Model uydu dediğimiz alanda çalışan arkadaşlarımız var. Yine Türksat Model Uydu Yarışması ve Amerika'daki CanSat yarışmasına hazırlanan arkadaşlarımız var. Bir de pocketqube, cep uydu dediğimiz uydu takımımızda arkadaşlarımız var. Uzay koşullarında fırlatmaların tarihi net olmuyor, o günkü atmosferik koşullara göre gerçekleşiyor. Tam net bir tarih yok ama 2020'nin ikinci yarısı diyebiliriz."