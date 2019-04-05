Üniversite Öğrencileri, Görme Engelli Öğrencilerle Buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, ilçede eğitim veren Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, ilçede eğitim veren Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki tek özel eğitim kurumunun Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu olduğunu belirtti.



Okulun öğrencilerinin öncelikli olduğunu aktaran Karaca, şöyle konuştu:



"Öğrenciler okuldan sonra hayata adım attıkları anda birçok engelle karşılaşıyor. Buradan çıkan bir öğrencimiz, anadolu lisesine gidiyor. Orada özel bir sınıfı yok ve 34 kişilik bir sınıfta normal ders işleniyor. Önünde onun kullanabileceği bir ders kitabı yok. Onların dışarıdaki, hayatındaki zorlukları azaltmamız gerekiyor."



Okulun İnsan Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Dönmez Polat, burada yaptığı konuşmada, bölüm öğrencilerinin her hafta bir program düzenlediklerini aktardı.



Bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, "Kendi adıma çok mutsuzum, çünkü çok geç kalınmış bir yerdeyiz. Nereden dönersek kardır, bundan sonra ziyaretlerimizi çok daha sık gerçekleştireceğiz." dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu Müdürü Ali Demirdağ, öğrenciler, aileler ve öğretmenler katıldı.

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