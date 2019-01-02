Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri, Gündeliğe Gidip İhsan Kemal'e Tekerlekli Sandalye Aldı

Üniversite Öğrencileri, Gündeliğe Gidip İhsan Kemal'e Tekerlekli Sandalye Aldı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Orta Mahalle'de yaşayan 8 yaşındaki İhsan Kemal Yılmaz artık okula annesinin sırtında değil tekerlekli sandalyesi ile gidecek.

Üniversite Öğrencileri, Gündeliğe Gidip İhsan Kemal'e Tekerlekli Sandalye Aldı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Orta Mahalle'de yaşayan 8 yaşındaki İhsan Kemal Yılmaz artık okula annesinin sırtında değil tekerlekli sandalyesi ile gidecek. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Edebiyat Fakültesi'nden bir grup gönüllü üniversite öğrencisi tarım işçisi olarak gündeliğe gidip biriktirdikleri parayı İhsan Kemal'e tekerlekli sandalye alınması için Aymelek Derneği'ne bağışladı. Alınan tekerlekli sandalye köyde yaşayan İhsan Kemal'e teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Köşk İlçesi Kırsal Akçaköy Orta Mahalle'de yaşayan Kübra- Mehmet Yılmaz çiftinin çocukları 8 yaşındaki İhsan Kemal Yılmaz, doğduktan 3 ay sonra havale geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun belden aşağısı felç olunca yürüme kabiliyeti gelişmedi. Bu yıl ilkokula başlayan İhsan Kemal Yılmaz'ın okula annesinin sırtında gidip geldiğini öğrenen Aymelek gönüllüsü ADÜ Edebiyat Fakültesi öğrencileri, hafta sonları gündelik yevmiyeye gidip biriktirdikleri parayla tekerlekli sandalye aldılar.

Aymelek Derneği başkanı Yurdagül Altınbaş ile İhsan Kemal'in yaşadığı Akçaköy'deki eve giden gönüllü ekip, okula annesinin sırtında gidip gelen İhsan Kemal'e tekerlekli sandalyeyi hediye ettiler.

Mutluluğu gözünden okunan İhsan Kemal ve Ailesi gönüllülere teşekkür ederken, Minik İhsan Kemal gün boyu tekerlekli sandalyesinden inmek istemedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Kemal Yılmaz, Akçaköy, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe

İsmail Metin Temel'in, Münbiç Operasyonuna Karşı Çıktığı İçin Görevden Alındığı İddia Edildi Gözü Dönmüş Sapık, 82 Yaşındaki Görme Engelli Kadına Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:14:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri, Gündeliğe Gidip İhsan Kemal'e Tekerlekli Sandalye Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]