Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Hakkari'de gönül bağı kurdu
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Üniversite Öğrencileri Hakkari'de gönül bağı kurdu

2 saat önce

"Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen yerli ve yabancı üniversiteli gençler, kentin doğal güzelliklerini gezdi.

"Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen yerli ve yabancı üniversiteli gençler, kentin doğal güzelliklerini gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen aralarında Arnavutluk, Endonezya ve Bulgaristan'dan öğrencilerin de bulunduğu gençler, hem kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor hem de şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor.
İl merkezindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezen gençler, ardından Yüksekova ilçesinde dezavantajlı öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı.
Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen şenliğe katılan gönüllü gençler, Kamışlı köyünde miniklerle uçurtma uçurdu, velilerle vakit geçirdi.
Damla Gönüllülük Hareketi Hakkari Programı Koordinatörü Reyhan Çomak, kentte birtakım sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.
Geldikleri ilk günden beri misafirperverlikleriyle yöre halkının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Çomak, şöyle konuştu:
"Gönüllerine dokunmak istediğimiz insanlar bizim de gönüllerimize dokundu. Beraber ağladık, beraber güldük. Sorunlara beraber çözüm bulmaya çalıştık. Çocukların yüzlerinde gülümseme olmaya çalıştık. Onların bilmediği meslekleri ve dünya ülkelerini tanıttık. Sportif faaliyetler ve sanatla buluşturduk. Köyde çocuklarla buluştuk. Onlarla uçurtma uçurduk, çok mutlu oldular. Burada hayat, insanlık var, mutluluk ve umut var. Birbirimizin gönüllerine dokunduk."
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz da projenin bir gönül işi olduğunu belirterek, " Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden öğrenciler buraya geldi. Bu dezavantajlı çocuklarla, ailelerle bir araya gelip, hoş vakit geçirmeye çalışıyorlar." dedi.
Üniversite Öğrencileri Hakkari'de gönül bağı kurdu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Bulgaristan, Hakkari, Güncel
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