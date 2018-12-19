Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Hamsi Yeyip Horon Oynadı

Üniversite Öğrencileri Hamsi Yeyip Horon Oynadı

1 saat önce

Giresun Üniversitesine Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulunca düzenlenen Hamsi Şöleni'nde 100 kilogram hamsi yaklaşık 500 kişiye dağıtıldı.

Üniversite Öğrencileri Hamsi Yeyip Horon Oynadı, System.String[]
Giresun Üniversitesine Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulunca düzenlenen Hamsi Şöleni'nde 100 kilogram hamsi yaklaşık 500 kişiye dağıtıldı.

Şölende ızgarada pişirilen hamsileri tüketen öğrenciler hamsi daha sonra türküler eşliğinde horon ve diğer yöresel oyunları oynadı.

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Müdür vekili Feridun Tekin, yaptığı konuşmada hamsi şenliğinin geleneksel olarak her yıl yapıldığını söyledi.

Hamsinin Karadeniz'in en meşhur yiyeceklerinden biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Hamsi Karadeniz Bölgesi ile özdeşmiş bir balığımızdır. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden, farklı kültürlerden gelen öğrencilerimiz bugün burada doyasıya hamsi yediler. Farklı kültürlerden, farklı yörelerden gelen tüm öğrencilerimizin özellikle Karadeniz'in değişik kültürlerini tanımış olmaları da önemli bir faktördür. Hamsi şölenimiz öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlayan bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Karadeniz, Giresun, Eynesil, Güncel
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