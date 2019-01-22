Üniversite Öğrencileri Hasat Şenliği Düzenledi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, Hasat Şenliği düzenledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, Hasat Şenliği düzenledi.



Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Genel Sebzecilik dersi kapsamında, arazide yetiştirdikleri sebzeleri ve topladıkları yerel tohumları sergilemek üzere geleneksel Hasat Şenliği tertip etti.



Kampüsteki öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirilen Hasat Şenliği'nde konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencilerin uygulamalı ders kapsamında sebze yetiştirdiğini belirtti.



Öğrencilerin kendilerini hayata hazırlaması gerektiğini anlatan Karabulut, şunları kaydetti:



"Size en önemli mesajım, bir şeyi kafanıza koyduğunuzda onu gerçekleştirmek için çok çalışmaya devam ederseniz o gerçekleşiyor. İleride ne olmak istediğiniz, ne yapmak istediğinizi şimdi, öğrencilik yaşamınızda kararlaştırın. Yaptığınız her faaliyeti yerelle sınırlandırmayın, tüm Türkiye'ye yansıtın. Göreve başladığımda da ifade etmiştim, sahada ve laboratuvarlarda olacağız. Bizler öğrencilerimizin her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanında olacağız, destekleyeceğiz."



Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Altuntaş da öğrencilerin uygulamalı eğitimleriyle ilgili bilgi verdi.

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