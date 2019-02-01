Üniversite Öğrencileri Hasta Çocuklara Moral Oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, hastanede tedavi gören çocuklara moral verdi.
Ülkenin farklı üniversitelerinde eğitim gören bir grup Siverekli öğrencinin kurduğu Genç
Girişimciler Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siverek Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Çocuk Hastalıkları Servisinde yatan çocuklarla bir araya gelen gençler, çeşitli etkinliklerle minikleri eğlendirdi.
Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Emre Eren İşbilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı yenmenin en önemli ilaçlarından birinin moral olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu dönemde, hastanede yatan çocuklarımızı, moral vermek için ziyaret ettik. Çok eğlenceli dakikalar geçirdik." dedi.
Çocuğu serviste tedavi gören Halime Sezgin de gençlere teşekkür ederek, "Çocuklar hastalık nedeniyle bir hayli yorgundu. Gençlerimizin hediyeleri ve eğlencesiyle moral buldular." diye konuştu.