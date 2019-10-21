Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri için Elmalı Kültür Turu düzenlendi
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri için Elmalı Kültür Turu düzenlendi

Üniversite öğrencileri için Elmalı Kültür Turu düzenlendi

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'na 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlayan öğrencilere kültür turları ile Elmalı ilçesi tanıtıldı.

Üniversite öğrencileri için Elmalı Kültür Turu düzenlendi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'na 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlayan öğrencilere kültür turları ile Elmalı ilçesi tanıtıldı.


Öğretim Görevlisi Derya Set'in koordinatörlüğü ve Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan'ın rehberliğinde öğrenciler tarih ve kültür dolu geziden büyük keyif aldılar. Altan geziye başlarken öğrencilere; "Işık ülkesini yani Likya uygarlığını duydunuz mu? Tarihin 5 bin yıl öncesine gitmeye, dünyanın en değerli antik sikkelerini görmeye, Selçuklu dönemine, Osmanlı dönemine hazır mısınız?" diye sordu.


Antik dönem eserlerinin sergilendiği şehir müzesini gezerek başlanan tarih ve kültür turu sırasında Altan, "Gelmiş olduğunuz ilçe tarih ve kültür bakımından oldukça zengin bir yerleşim yeri. Ulaşabildiğiniz tarihi dönemlerin hepsine sahip Elmalı aslında her dönem eğitim şehri olmuş. Osmanlılar döneminde medrese eğitimleri çok yaygın. Niyazi Mısri, Vahab-ı Ümmi, Ümmi Sinan bu toprakların değeridir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Cumhuriyet döneminin değeridir. Günümüze gelince de ülkemizin birçok yerinde çok kıymetli insanlarımız hizmet veriyorlar. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Eğer isterseniz tarihin tanıklığında kültürel zenginlikle ayrılacağınızdan kuşkumuz yok. Sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" ifadelerinde bulundu.


Elmalı'yı tarihi ve kültürel yönüyle daha yakından tanıyan öğrenciler gezi sonrasında Elmalı Belediyesi'ne ve Durmuş Altan'a teşekkür etti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Elmalı, Likya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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