Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri İçin Ücretsiz Çamaşırhane

Üniversite Öğrencileri İçin Ücretsiz Çamaşırhane

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisine öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane kurdu.

Üniversite Öğrencileri İçin Ücretsiz Çamaşırhane, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisine öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine verdiği çamaşırhane sözünü yerine getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında, Antalya'da ailelerinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin giysi temizliği ve ütü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla gençlerin erişimlerine uygun olarak kampüs yerleşkesindeki Olbia Çarşısı içinde ve Yakut Çarşısı karşısında iki adet çamaşırhane kuruldu.

Çok yakında hizmete girecek olan çamaşırhaneler, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen 18 adet tam kurutmalı çamaşır makinası ile tüm öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yeterli sayıda personel ile haftanın her günü mesai saatleri içerisinde hizmete açık olacak çamaşırhanelerden tüm öğrenciler faydalanabilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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