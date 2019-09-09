Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı
Son Dakika Yerel Haber

Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı

48 dakika önce

Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadıVAN - Van'ın Özalp ilçesinde bir grup gönüllü üniversite öğrencileri, Yukarı Döredere İlkokulu ve Ortaokulu'nun iç ve dış duvarları boyayıp eğitim ve öğretim yılına hazırladı.

Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı, System.String[]

Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde bir grup gönüllü üniversite öğrencileri, Yukarı Döredere İlkokulu ve Ortaokulu'nun iç ve dış duvarları boyayıp eğitim ve öğretim yılına hazırladı.

Van Toplum Gönüllüler Vakfı öğrencileri tarafından Yukarı Dönerdere İlkokulu ve Ortaokulu'nun iç ve dış duvarlarını boyayıp 2019-2020 yılı eğitim öğretim hazırladı. Yukarı Döneredere Ortaokulu'nun duvarlarını boyadıklarını belerten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri sorumlusu Harun Aktaş, "Toplum Gönülleri Vakfı'nın 81 ilde 135 örgütlenmesi olan bir vakıfız. Van ekibi olarak 200 yakın bir gönüllü ile beraber toplumun her hangi bir sorununa el atmaya çalışıyoruz. Bunların arasında huzur evleri ziyaretleri, okul yenilemeler ve çevre temizliği gibi her türlü projede yer alınıyor. Bu günde Özalp ilçesinde Yukarı Denerdere Mahallesinde burada Ortaokulun iç ve dış duvarlarını boyayıp renkleştiriyoruz. Okul öğretmenler ve öğrencilerin de desteği ile başlamış olduğumuz bu projede mahalle sakinlerin vermiş olduğu destekle bu okulumuz 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılına hazırdık" dedi.

Özalp, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
Van beşik gibi sallanıyor! Art arda 4 deprem oldu Van'da bir deprem daha Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]