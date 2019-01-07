Üniversite Öğrencileri İş Dünyasına Hazırlanacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında Erasmus+ Programı kapsamındaki Karadeniz Konsorsiyumu başlıklı proje için işbirliği protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında Erasmus+ Programı kapsamındaki Karadeniz Konsorsiyumu başlıklı proje için işbirliği protokolü imzalandı.



TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Hakan Gürhan ve KTÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Köse arasında protokol imzalandığı ifade edildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacısalihoğlu, 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Erasmus+ Programının, yeni beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini güçlendirmek yoluyla kişilerin istihdam imkanlarını artırmayı amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında projelerin sunulabildiği program kapsamında bizler gibi odalar, eğitim kurumları, dernekler gibi daha birçok kurum proje sunabilmektedir. TTSO olarak üniversite ile işbirliği olanaklarını önemsiyoruz. Erasmus+ Programı da bu işbirliğini sağlayan en önemli araçlardan biri. Bu niyetimizi hayata geçirmek adına protokol imzaladık. Bu vesileyle bu projede ortak olarak yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum."



Hacısalihoğlu, KTÜ adına TTSO ve Trabzon Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı projeyle üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlamayı hedeflendiklerine dikkati çekerek, "Yurt dışındaki farklı uygulamalarla eşleştirme yapılmak suretiyle gençlerimizin yurt dışında staj yapmaları sağlanacaktır. KTÜ tarafından hazırlanan proje kapsamında oda olarak dahil olduğumuz Avrupa işletmeler ağı ile yurt dışındaki eşleştirme faaliyetlerine destek olacağız." ifadesini kullandı.

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