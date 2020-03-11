Üniversite öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olanlar ile görevi başındaki Mehmetçiklere ithafen işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Merve Köse, Miray Dülger ve Buse Arcan, Kredi Yurtlar Kurumu Lüleburgaz İlçe Müdürlüğünde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla işaret dili ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Öğrenciler İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı açtı.

Türk İşaret Dili öğreticisi Buse Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde saldırı sonucu askerlerin şehit düştüğünü anımsatan Güler, hem görevi başındaki Mehmetçiğe, hem de şehitlere ithafen böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da işaret diline çevirerek okuduğunu ifade eden Güler, "3 öğrencimizle bir haftalık çalışma sonucunda İstiklal Marşımızın 10 kıtasını da işaret diline çevirerek okumasını yaptık. Bu çalışmamızı İdlib'de şehit olan askerlerimize ithaf ediyoruz. Vatanımızın ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.