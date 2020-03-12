Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

11 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kalan 50 üniversite öğrencisi, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okudu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kalan 50 üniversite öğrencisi, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okudu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı (YURTKUR) bağlı Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla işaret diliyle kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 50 üniversite öğrencisi, yurt bahçesinde İstiklal Marşı'nı toplu olarak işaret diliyle okudu.

Yurt Müdürü Mustafa Songül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü nedeniyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen işaret dili eğitmeni tarafından yurtta kalan 50 öğrenciye 3 ay işaret dili eğitimi verildiğini ifade eden Songül, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğe haftalar öncesi hazırlanmaya başladık. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Kız yurdumuzda 970 öğrencimiz kalıyor. Bunlardan 50'si işaret dili eğitimi aldı. Ardından bugün de bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. İşaret dili eğitmenimiz ve öğrencilerimize böylesine anlamlı bir etkinlik için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, anma günü kapsamında Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda dua ve çeşitli programlar gerçekleştireceğiz."

Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi

Son Dakika Haberleri
12:58 Liseli araştırmacılara ödülleri verildi
12:58 Eski İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:57 İmamoğlu açıkladı... İBB bazı etkinlik ve ziyaretleri iptal etti
12:56 Erciş'te evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı - VAN
12:56 Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 13:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]