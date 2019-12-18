Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddeti protesto etti.

Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddeti protesto etti.

Tokat Ülkü Ocaklarının düzenlediği yürüyüşe, üniversite öğrencileri destek verdi.

Taşlıçiftlik Kampüsü girişinde, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizlerle toplanan öğrenciler, sloganlar atarak yemekhanelerin bulunduğu bölgeye kadar yürüdü.

Tokat Ülkü Ocakları adına Gazi Güler, yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları olarak, "Kadın insandır, erkek insanoğlu" anlayışını esas aldıklarını söyledi.

Her zaman şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Güler, "Bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Bugün dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görmektedir." dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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