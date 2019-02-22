Üniversite Öğrencileri Kampüslerini Temizledi

Üniversite öğrencileri yurt ve dersliklerinin bulunduğu yerleşkelerinde başlattıkları temizlik çalışmalarıyla bir nevi kirlettikleri kampüslerini temizledi.

Üniversite öğrencileri yurt ve dersliklerinin bulunduğu yerleşkelerinde başlattıkları temizlik çalışmalarıyla bir nevi kirlettikleri kampüslerini temizledi.



Genç Tema ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik - Geri Dönüşüm Topluluğu'nun öncülüğünde organize olan üniversite öğrencileri Balkan Yerleşkesi'nde temizlik çalışması yaptı.



Atıkları ayrı ayrı toplayan üniversitelilerin ilk temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Öğrencilerin en çok izmarit toplarken zorlandıkları görüldü.



Çevrecilik - Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler olarak kirlettikleri kampüsü temizlemek için yeni bir hareket başlattıklarını söyledi.



Topluluk olarak başlattıkları temizlik hareketinin diğer öğrencilerin katılımıyla günden güne büyüyeceğine inandığını ifade eden Selin Can, "Burayı kirleten yine biz öğrencileriz. Burada yabancı biri yok, bu yüzden kimseyi suçlayamayız."



Genç Tema Topluluğu Başkanı Taha Yusuf Kara da ara ara farkındalığı artırmak adına çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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