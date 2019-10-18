Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Genç TEMA Topluluğu tarafından düzenlenen 'Yerleşkemizi Temizliyoruz' etkinliği kapsamında öğrenciler, eğitim gördükleri Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nü temizledi. Topluluk Başkanı Taha Yusuf Kara, amaçlarının öğrenciler ve vatandaşlarda daha temiz bir çevre için bilinç oluşturmak olduğunu söyledi.

TÜ Genç TEMA Topluluğu, geçtiğimiz yıl başlattıkları 'Yerleşkemizi Temizliyoruz' etkinliği kapsamında eğitim gördükleri Balkan Yerleşkesi'ni temizledi. Yaklaşık 35 kişilik grupla yerleşkede buluşan öğrenciler, ellerinde eldiven ve poşetle çöp temizliği yaptı. Geçen yıl eğitim sezonu başında başlattıkları etkinliği bu yıl da devam ettiren öğrenciler, amaçlarının öğrenciler ve vatandaşlarda daha temiz bir çevre için bilinç oluşturmak olduğunu ifade etti.

Topluluk Başkanı Taha Yusuf Kara, amaçlarının öğrenciler ve vatandaşlarda farkındalık oluşturarak daha temiz bir kampüs ortamına ulaşmak olduğunu kaydetti. Vatandaşlarda yeterli bilincin henüz oluşmadığına dikkat çeken Kara, "Sürekli olarak Tunca ve Meriç Nehri kenarında çöp toplama ve fidan dikimi etkinliklerimiz oluyor ama etkinliğe gidip tertemiz yaptıktan sonra bir sonraki hafta yine pis buluyoruz. Sürekli temizliyoruz ama ne yazık ki bu farkındalığı henüz oluşturamadık Edirne 'de. Bunun için de umudumuzu kesmeyeceğiz, hayatta şöyle bir gerçek var, umutlar asla ölmez. O yüzden umut edip inanmaya devam etmeliyiz" dedi.

Etkinliklere sürekli devam edeceklerini de dile getiren Kara, "Bu etkinliklere sürekli devam edeceğiz. Çünkü bir ilgi var etkinliklerimize ama katılımın biraz az olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğe gelecek kişi potansiyeli 100 kişiydi ama sanırım üşendiler ve gelmediler. Biz yine de etkinlik yapmaya devam edeceğiz, insanlar gelmiyor diye yapmayı bırakmayacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 35 kişiden oluşan Genç TEMA Topluluğu üyesi öğrenciler, 1,5 saat boyunca üniversite yerleşkesinde temizlik yapıp, çöp topladı.