Üniversite Öğrencileri, 'Kan Kök Hücre Bağışı" Konusunda Bilgilendirildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, "Türk Kızılayı 1868'de kurulmuş olup 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kurumumuz afetler, olağan dönemler de ihtiyaç sahipleri ve korunmazsızlara yönelik, yardım sağlamak toplumda yardımlaşmayı geliştirmek amacıyla önemli faaliyetler de bulunmaktadır. Ayrıca göç ve mülteci hizmetleri ile uluslararası yardımda bulunuyor. Türk Kızılayı 10 yılda 147 ülke de yarım faaliyetlerinde bulunmuştur. Şuan hali hazır da Endenozya da Somali de, Arakan da da yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yemen de yardım faaliyetlerimiz sahra hastanesi ile diğer ayni yardımlarla devam etmektedir. İlimiz de 15 bin ünite kana ihtiyaç vardır. 2018 yılında ilimiz de kan bağış merkezimiz tarafından 17 bin 500 ünite kan toplanmıştır. Kan bağış merkezimiz bu konu da sizlerin desteği ile ileri noktadadır. İnşallah daha da ileriye taşırız. 15 bin ünite kana ihiyacımız var. 17 bin ünite kan topladık. Bu yıl ki hedefimiz 20 bin ünite kan toplamaktır. Malatya'da bulunan kan bölge merkezimiz de sürekli acil kan stok seviyeleri yeterli seviye de tutulmaktadır. Yani hali hazır da acil kan stokumuz mevcuttur. İlimiz de hizmet veren kamuya özel hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyacı bölge kan merkezinden karşılanmaktadır. Sağlık bakanlığı kanla ilgili tüm yetki ve kan toplama yetkisini kızılaya devretmiştir. Bu nedenle tüm hastanelerin ihtiyaçları kan bağış merkezi tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Yapılan açıklama ardından Malatya Kan Merkezi Kök Hücre Eğitimcisi Kök Hücre Bölge Sorumlusu Alparslan Aksoy, Kök hücre hakkında öğrencilere sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.

Kök hücre bağışcısında önemli bir artışın olduğunu ve bağışcılar sayesinde bir çok insanın hayatta kaldığını belirten Aksoy, "Kök hücre gibi önemli bir konu da duyarlılık gösterip davet ettiğimizden dolayı teşekkür ederim. 2013 yılı 7 Kasımdan önce Türkiye kendine ait kemik iliği bankası yoktur. İstanbul'da, Ankara'da donör veri tabanları bulunmaktaydı. 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Türk Kızılayı ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında Türkiye'de kemik iliği bankası kurulmuş oldu. Kök hücre bankamız olmadığından dolayı hem maket sayıları hem doner sayıları oldukça düşüktür. İstanbul ve Ankara'da 50 bine yakın kök hücre bağışçısı bulunmaktaydı. Şuan Türkkök kurulmasıyla kemik iliği bankası kurulmasıyla 500 bin kök hücre bağışçısına ulaşmış bulunmaktayız. Yıllara göre veri tabanı artıkça nakil sayıları da artmaktadır" diye konuştu.

Kan bağışı hakkında bilgi veren Adıyaman Kan Merkezi Kan Bağışçısı Eğitimci Mehmet Sancar, "Kan bağışıyla hayat kurtarabilirsiniz. Kan kavramı toplumumuz da gündemimiz de yer alan bir kavram. Bize göre kan eşittir hayat demektir. Kanı bazen sembolleştirebiliyoruz hem iyiliğin hem de kötülüğün sembolü. Kimi zaman asil kandır. Kan masumdur. Sadece onun hayat kurtarma ve yaşamın içinde bir görevi var. Ekiplerimizle kan toplamak için çalışıyoruz. " açıklaması yaptı.

"HER HASTAYA HER ALDIĞINIZ KANI VERMENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Kan alınırken bir hastaya nakli yapılırken testlerden geçirildikten sonra kan naklinin yapıldığını belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Bilen, "Kan şuan için fiziki olarak insana dayalı olarak temin edilebilenvericinin gönüllü olarak vermesi dışında temin edilemeyen tamamen insan kaynaklı bir ürün. Hayvanların hemoglobin yapısı zaten insana nakli uygun değil. Bazen daha önceki yıllar da kalp kapakçıkları için domuzdan elde edilen kapakçıklar dışında kapakçıklar kullanılmış ama direk olarak kan transfüzyonu için uygun değil. Hatta insandan insana zaten her istediğimiz kanı veremiyorsunuz testler yapılıyor. Uyumluluk şartı aranıyor. Uyumluluktan sonra kan veriliyor. Şuan uzun yıllar üzerinde uğraşılan konu şu Kan yapay olarak üretilebiliyor. O bile henüz mümkün değil. Diğer bir pratik yöntem kanın dondurularak uzun süre depolanması yapılabilir mi bunu şuan da plazma ile 2 yıla kadar dondurulduğunda kullanabiliyorsunuz.Eritrosit için 42 güne kadar saklayabiliyorsunuz. trombositleri 4-5 gün içinde kesinlikle dondurmadan kullanmanız gerekiyor. Buda şuan için mümkün değil. Her hastaya her aldığınız kanı vermeniz mümkün değil. Tamamen siz bağışçıların elinde olan hastalarında ihtiyacı olan bir durum söz konu."şeklinde konuştu.

Yapılan açıklama ardından katılımcılara Malatya Kan Merkezi Kök Hücre Eğitimcisi Kök Hücre Bölge Sorumlusu Alparslan Aksoy, Adıyaman Kan Merkezi Kan Bağışçısı Eğitimci Mehmet Sancar'a sertifika verildi.

Toplantı üniversite öğrencileri ile hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Üniversite öğrencileri program sonunda kan bağışında bulundu.