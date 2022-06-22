Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı

Üniversite öğrencilerden Akın Altun da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi.

Spor Sporları Tesisi sorumlu su Ramazan Duman , gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında her hafta çarşamba günü kano etkinliği yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Murat Nehri, gençlik, Muş, Güncel, Son Dakika

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