Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı

22.06.2022 18:47

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında Murat Nehri'nde kano etkinliği düzenlendi.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında Murat Nehri'nde kano etkinliği düzenlendi.

Müdürlüğe bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Murat Nehri'nde kürek çekti.

Su sporları tesisinde antrenörlerin eğitim vermesinin ardından 40 üniversite öğrencisi, nehirde kano heyecanı yaşadı.

Spor Sporları Tesisi sorumlu su Ramazan Duman, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında her hafta çarşamba günü kano etkinliği yapacaklarını ifade etti.

Üniversite öğrencilerden Akın Altun da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Murat Nehri, gençlik, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı - Son Dakika

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