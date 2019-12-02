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Üniversite öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresini temizledi
7 saat önce
Uşak Belediyesi temizlik ekipleri ile Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresinde temizlik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Uşak Belediyesi temizlik ekipleri ile Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresinde temizlik yaptı.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katıldığı etkinlikte 6 ton çöp toplandı.
Çöpler kamyonlarla alınarak belediyenin çöp bertaraf tesisine götürüldü.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın etkinliğin arından yaptığı açıklamada öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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