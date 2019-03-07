Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Karın Tadını Çıkardı

Üniversite Öğrencileri Karın Tadını Çıkardı

9 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nca (MYO) düzenlenen kar festivalinde, öğrenciler karın tadını çıkardı.

Üniversite Öğrencileri Karın Tadını Çıkardı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nca (MYO) düzenlenen kar festivalinde, öğrenciler karın tadını çıkardı.

El Aman Kayak Merkezi'ndeki festivalde kardan adam, özgürlük heykeli, ev, Bitlis'in beş minaresi gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanların figürlerini yapan öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Festivalde öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi.

Sosyal Bilimler MYO Öğretim Üyesi Dr. Şahin Kızıltaş, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik düzenledikleri kar festivalini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin çoğunun Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden geldiğini ve çok fazla kar görmediklerini belirten Kızıltaş, "İlk kez kar gören öğrencilerimiz bile var. Onlara karın aslında zahmet olmadığını, güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor. Bunu geleneksel hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!

Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Karın Tadını Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]