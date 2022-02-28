Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı

28.02.2022 13:25
Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 1850 metre rakımlı Murat Dağı Kayak Merkezi'nde üniversite öğrencileri "Harmandalı" oynadı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 1850 metre rakımlı Murat Dağı Kayak Merkezi'nde üniversite öğrencileri "Harmandalı" oynadı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 60 öğrenciye, Murat Dağı'nda kayak eğitimi verildi.

Öğrenciler, eğitimin ardından yaklaşık 50 santimetre kar kalınlığının bulunduğu bölgede müzik eşliğinde Harmandalı oynayarak eğlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, AA muhabirine, Murat Dağı'nın her mevsim eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilere toplu olarak kayak eğitimi verdiklerini belirten Keskin, "Eğitimimiz öğrenciler açısından eğlenceli oldu. Kayak eğitiminin ardından da öğrencilerimiz Harmandalı oynadı." dedi.

Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı
Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı
Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı
Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda Harmandalı oynadı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan gelen üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Sönmez yaşadığı korkuyu anlattı Açıklaması Ukrayna'dan gelen üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Sönmez yaşadığı korkuyu anlattı Açıklaması Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları başladı

Üniversite, Murat Dağı, Gediz, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda 'Harmandalı' oynadı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereleri başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri karla kaplı Murat Dağı'nda "Harmandalı" oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement