Üniversite öğrencileri kendi yaptıkları drone ile yarışmaya katılacak

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, kendi yaptıkları ve "Gökkuzgun" adını verdikleri drone ile TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasına katılacak.



Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakım bölümü öğrencilerinin kurduğu "BüyüKÜNlü Drone Takımı" 16-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Yenikapı Meydanı ve Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan 2019 TEKNOFEST kapsamında yapılan TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmasında (UAV TURKEY) 116 takım ile yarışacak.



Yangın, kaza ve doğal afet gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek sivil kullanıma yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirilebilmek amacıyla düzenlenecek yarışma için 2018 yılında çalışmalara başlayan Kapadokya Üniversitesi drone takımı, üniversitenin teknik atölyelerinde özgün bir tasarım ile kendi insansız hava aracını tasarlayarak kavramsal ve detaylı tasarım aşamalarını başarıyla geçerek yarışmaya katılmaya hak kazandı.



Yarışmaya hazır olduklarını belirten BüyüKÜNlü Drone Takımı Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Mustafa Samet Gençağ, "Bu yarışmaya katılma amacımız, havacılığın her alanında önder olan okulumuzun Türkiye'nin en büyük havacılık festivalinde yer alması gerektiği düşüncesi olmakla birlikte, öğrencilerimize farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanımları sağlayarak öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.



BüyüKÜNlü Drone Takımında yer alan öğrenciler ise üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde sıkı bir çalışma sürecinden geçtiklerini ifade ederek, yarışmada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ettiler. - NEVŞEHİR