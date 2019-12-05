Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Muş'ta üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında dolaştıkları köylerde öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıyor, oyunlar oynayarak gönüllerine dokunuyor.

Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor, System.String[]

Muş'ta üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında dolaştıkları köylerde öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıyor, oyunlar oynayarak gönüllerine dokunuyor.

Muş Kültürü Derneğince başlatılan "Minik yürekleri sevindir" projesi kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşturulan grup, kente 40 kilometre mesafedeki Karemeşe Köyü İlköğretim Okulu'na gitti.

Burada kırtasiye malzemesi dağıtan üniversiteliler, öğrencilerin yüzünü boyayarak oyun oynadı. Gruba katılan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de okulu güzelleştirmek amacıyla koridorlardaki duvarlara "şirinler" karakterini çizdi.

"Amacımız çocukları sevindirmek"

Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında oluşturdukları ekiple köyleri gezerek çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü ekiple etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Bayrak, "Bugün Karameşe köyünde çocuklarla buluştuk. Palyaço ekibimizle oyunlar oynadılar. Ekip olarak projeyi uygularken hiçbir hava şartını gözetmedik. Kış ayındayız, buna rağmen öğrencilerimize her koşulda ulaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Seçil Özkan da çocukları sevindirmek amacıyla gönüllü olarak projeye katıldığını aktardı.

Çocukların gözlerindeki ışığı görünce mutlu olduğunu belirten Özkan, "Bugünkü etkinlikte çocukların kalplerinin sıcaklığını hissettim. Çocuklar için ilk kez palyaço kıyafeti giydim ve burada oyunlar oynadık. Benim için çok güzel bir duygu oldu. Hava çok soğuktu ama çocuklardaki bu sevgiyi, sıcaklığı hissedince inanılmaz bir güzellik yaşadık." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sayesinde güzel bir gün geçiren minik öğrenciler de ağabey ve ablalarına ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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