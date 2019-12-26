Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 'Kış Spor Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi

6 saat önce

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Kış Spor Şenliği"nde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Kış Spor Şenliği"nde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Üniversite yerleşkesinde Hukuk Fakültesinin karşısındaki boş arazide oluşturulan alanda, yüzlerce öğrenci ayak bilardosu, insan langırtı, zipline, hapishaneden kaçış, survivor ve rodeo gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlar öncesi, stresli ve yoğun bir dönem öncesi öğrencileri sportif etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Öğrenciler arasında arkadaşlık duygularının da pekişmesini istediklerini aktaran Gürhan, "Antalya'da ilk kez düzenlenen bu etkinlikte, iki gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek. Ayrıca, müziğe ilgisi olanlar için sahne kuruldu. Gençlerimizin hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin böyle sosyal ve kültürel etkinliklerle vakit geçirmesini, sonrasında da sınavlarda iyi notlar almalarını bekliyoruz." diye konuştu

Üniversite öğrencileri Kış Spor Şenliği nde eğlendi

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 600 bin TL'lik dolandırıcılık yapan zanlı kendisini TBMM Başkanı'nın yeğeni olarak tanıttı
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Son Dakika Haberleri
00:28 TOGG'dan "Devrim" mühendislerine saygı duruşu - Son Dakika
00:26 Irak Hizbullahından Berhem Salih'e "yeni Amerika işgali başlatacak" suçlaması - Son Dakika
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]