Üniversite öğrencileri Kızılcahamam'ı gezdi

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Üniversite öğrencilerine, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark görevlisi rehberliğinde ilçenin gezilecek ve görülecek yerleri tanıtıldı.

Soğuksu Milli Parkı ve Çeltikçi bölgesinde bulunan Abacı Peribacaları ve Mahkemeağcin Yeraltı Şehri gibi yerleri gezen öğrenciler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkürlerini iletti.