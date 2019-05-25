Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri köy müzesini ziyaret etti

Üniversite öğrencileri köy müzesini ziyaret etti

11 saat önce

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, İzmit Belediyesi'ne ait olan Sepetçi Köyü'ndeki müzeyi ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri köy müzesini ziyaret etti, System.String[]
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, İzmit Belediyesi'ne ait olan Sepetçi Köyü'ndeki müzeyi ziyaret etti.

Kocaeli'mde tek olan İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki müzeyi Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengün Aydıngün ile öğrencileri ziyaret ettiler. Müzeden oldukça etkilendiklerini söyleyen Aydıngün, "Bu müzeyi herkes gelip görmeli" diyerek vatandaşları Sepetçi'deki köy müzesine davet etti.

Müzede eski köy hayatından kalma onlarca parça ürün bulunuyor. Ulaşımı oldukça kolay olan Köy Müzesi'nde 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait et terazisi, 1935 yılına ait su değirmen taşı, 1929 yılına ait değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgahı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları gibi çok sayıda köy yaşamından ürünler yer alıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:45 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, İzmit, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri köy müzesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]