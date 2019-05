Üniversite öğrencileri, köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu

İSTANBUL'dan gelen üniversite öğrencileri Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesindeki köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu. Öğrenciler, kütüphane ve oyun alanının yapıldığı binaya ise geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarının adını verdi. İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl düzenli olarak bir köy okulunda yaptıkları yardım kampanyasını bu yıl Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler çalışma kapsamında eskiden lojman olarak kullanılan okul bahçesinde atıl durumdaki 70 metrekarelik tek katlı binanın tadilatını yaptı. Berberinde getirdikleri çeşitli oyuncak, temizlik malzemesi ve kütüphane oluşturmaya yetecek sayıda hikaye kitaplarını okula bağışlayan öğrenciler, binada kütüphane ve oyun alanı oluşturdu. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde öğrencilerle futbol, basketbol ve çeşitli orta oyunları oynadı. Öğrenciler binaya ise daha önceki sosyal sorumluluk projelerinde özverili çalışma yürüten ancak kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşları Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adını verdi.Projeye katılan Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melike Bağcı, "Okulumuz öğrenci merkezi ve öğrenci kulüpleri olarak, her yıl belirlediğimiz okullara yardım kampanyası düzenliyoruz. İşbirliği içerisinde belirlenen köy okuluna temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncak gibi yardımlarda bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı, her sene buna benzer çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessümü görmek bizim için her şeye değer" dedi.Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Melike Tutku Saral, "Çiğiltepe okulumuzu proje okulumuz olarak seçtik. 421 kilometre geldik okulumuzdan buraya. Geçen yıl vefat eden arkadaşlarımız Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adına burada bir kütüphane ve oyun odası kurmayı proje haline getirdik. ve biz bunu her sene düzenli olarak yapıyoruz. 421 kilometreyi bu çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek için geldik ve bu bizim için her şeye değer" diye konuştu.Çiğiltepe İlkokulu'nun minik öğrencileri adına Sultan Manav ve Mehmet Enes Temiz, hediyeler için üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Üniversiteli abilerimiz, ablalarımız, kitap ve oyuncaklar getirmiş. Hepsi birbirinden güzel. Bizim yüzümüzü boyadılar, eğlendirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz" dediler.Çiğiltepe İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Şahin de "Okulumuzun eksiklerini giderdiler. Okulumuza kütüphane ve oyun alanı kazandırmaya çalışıyoruz. Diğer eksikleri için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

