Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Köylerde Sağlık Taraması Yaptı

Üniversite Öğrencileri Köylerde Sağlık Taraması Yaptı

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri Korkuteli ilçesine bağlı köylerde ücretsiz sağlık taraması yaptı.

Üniversite Öğrencileri Köylerde Sağlık Taraması Yaptı, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri Korkuteli ilçesine bağlı köylerde ücretsiz sağlık taraması yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyayla, Yazır, Büyükköy, Küçükköy, Yelten, Çomaklı, Sülekler ve Bozova köylerinde yaklaşık 4 haftalık süreçte gerçekleştirilen sağlık taramalarında 849 çocuğun kan basıncı, obezite, göz ve saç taramaları yapılarak, sonuçlar okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşıldı.

Erişkin sağlık taramalarında ise 927 erişkinin kan şekeri, kan basıncı, obezite, depresyon, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılarak ilgili birimlere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü mobil araçları da eğitimlere ve kanser taramalarına eşlik etti.

Bilinçlendirme ve erken tanı için farkındalık oluşturulması amacıyla Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında üç yıldır gerçekleştirilen sağlık taramalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:58 Kaynak: AA

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