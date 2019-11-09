Üniversite öğrencileri lösemiye dikkat çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenim gören üniversiteli gençler, yüzlerine maske takarak lösemiye dikkat çekti.



ADÜ Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Atatürk Kent Meydanı'nda yüzlerine taktıkları maske ile lösemi hastalığına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Üniversiteli gençler yüzlerine maske takarken ellerindeki 'Gözündeki maskeyi çıkar, Lösemiyi fark et, Löseminin tedavisi mümkündür' yazılı pankartlarla lösemi hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirdi. 500'e yakın öğrencinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da maske takarak destek verdi.



Maskesiz Gülücükler Topluluğu Başkanı, Fezya Elif Erol etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Lösemili çocukların mikrop yaydıkları için değil, onların bizden korunmaları gerektiği için maske taktıklarını göstermek istiyoruz. Halen löseminin bulaşıcı olduğunu zannedenler var. Ancak lösemi değil iyilik bulaşıcıdır. Biz de öğrenci topluluğu olarak buna halka aşılamak, lösemiyi fark ettirmek istiyoruz. O çocukların bizim içimizde bulunduklarında 'Maskelerine değil gözlerine bakın' diyoruz" dedi. - AYDIN