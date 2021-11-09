Üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı

OMÜ'lü öğrenciler ormanı büyütmek için meşe palamudu topladı

SAMSUN - Samsun'da üniversite öğrencileri ormanı büyütmek için meşe palamudu topladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dağcılık Kış Sporları ve Arama Kurtarma Topluluğu tarafından Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikle meşe palamutları fidan haline getirilip kampüsteki boş alanlara dikilecek.

Topluluğun Başkanı Endüstri Mühendisliği öğrencisi Batuhan Ulu, "Bugünkü etkinlik aslında bizim doğamızı koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama teması altında meşe palamudu toplama etkinliğidir. Yaptığım şeyse bu meşe palamutlarını toplayıp aha sonra filizlenmesini bekleyip buradaki uygun yerlere dikmektir. Niye meşe palamudu diye soracak olursanız, meşe palamutları doğaya en çok faydası olan türlerdendir. Hem çevresini besler hem de etrafındaki canlılara yuva işlevi görür. Buradaki toprağa da uygun olduğu için meşe palamudunu seçtik" dedi.

Etkinliğe katılan çok sayıda öğrenci 100'lerce meşe palamudu topladı.