Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Mevlid-i Nebi Yarışmasına Katıldı

Üniversite Öğrencileri Mevlid-i Nebi Yarışmasına Katıldı

22 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına Adıyaman'dan 150 öğrenci katıldı.

Üniversite Öğrencileri Mevlid-i Nebi Yarışmasına Katıldı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına Adıyaman'dan 150 öğrenci katıldı.

Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına 150 üniversite öğrencisi katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın sınav öncesinde salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Müftü Taşçı, yarışmada derece giren 1 erkek ve 1 bayanın Umre'ye gideceğini ve diğer öğrencilere de değişik ödüller verileceğini söyledi.

Taşçı, tüm gençlerin Peygamberimizin izinde bir hayat yaşaması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:38 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Güncel
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