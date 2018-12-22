Üniversite Öğrencileri Mevlid-i Nebi Yarışmasına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına Adıyaman'dan 150 öğrenci katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına Adıyaman'dan 150 öğrenci katıldı.



Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına 150 üniversite öğrencisi katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın sınav öncesinde salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.



Müftü Taşçı, yarışmada derece giren 1 erkek ve 1 bayanın Umre'ye gideceğini ve diğer öğrencilere de değişik ödüller verileceğini söyledi.



Taşçı, tüm gençlerin Peygamberimizin izinde bir hayat yaşaması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

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