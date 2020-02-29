Üniversite öğrencileri nefesten kan şekerini ölçmek amacıyla cihaz tasarladı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp ve Endüstriyel Tasarım mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 4 öğrenci, "tip 2 diyabet" hastaları için tasarladıkları "Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi Cihazı" projesiyle "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" isimli 2020 Dönemi Girişimcilik Programında yarı finale yükseldi.

KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ayşenur Mete, İbrahim Telli ve Taleh Binnatov ile Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aslıhan Gürler'den oluşan ekip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından diyabet hastalarının nefesinden şeker ölçümü ve takibini yapabilmek amacıyla sensörler ve yapay sinir ağları kullanarak "nan-invaziv" cihazı tasarladı.

Kendilerini "Diabetic's Friends" olarak adlandıran ekip, "GlucoExhale" diye isimlendirdikleri bu projeyle "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" isimli 2020 Dönemi Girişimcilik Programında yarı finale kaldı.

"Patent almayı düşünüyoruz"

KBÜ Kariyer Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Tamila Anutgan başkanlığında çalışan ekipte yer alan Taleh Binnatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tip 2 diyabet" hastaları için "Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi Cihazı"nın prototipini geliştirdiklerini söyledi.

Hastaların üflediği nefesten aseton konsantrasyonu vasıtasıyla ölçümün gerçekleştiğini belirten Binnatov, hastanede staj yaptığı dönemde şeker hastalarının ölçüm sırasında parmaktan kan alındığı için çektiği acıların kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Özellikle yaşlıların zorluk çektiğine dikkati çeken Binnatov, "Yaşlıların günde 7 defa tekrarlanması gereken ölçümler var. Çok acılı bir hale geliyor, acı çekiyorlar. Bundan dolayı nefesten, acısız bir yöntem bulmayı kendimize görev edindik." diye konuştu.

Cihazın şu anda prototip aşamasında olduğunu ve birçok hasta üzerinde denediklerini anlatan Binnatov, "Doğruluk payını belirlemek adına hala veriler alıyoruz. Ne kadar çok veri alırsak doğruluk payı daha iyi olur. Bunun nedeni cihazımızda kullandığımız yapay sinir ağları. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürmeyi ve patent almayı düşünüyoruz." dedi.

İbrahim Telli ise geliştirdikleri cihazın gerekli izinlerin ardından seri üretimi ve tıbbın kullanımına sunulmasıyla hastalara büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Tamila Anutgan ve 3 arkadaşıyla önemli bir çalışmaya imza attıklarının altını çizen Telli, şöyle devam etti:

"Tip 2 diyabet hastaları ölçüm yaparken parmaklarını delerek acılı bir yöntem kullanıyorlar. Biz bunu düşünerek acısız ve hastanın rahat edebileceği bir şekilde ölçüm yapabilmeyi hedefledik. Bunun için de nefesten şeker ölçümü yapabilmeyi hedefledik. Yakın çevremizde arkadaşlarımızın, akrabalarımızın bu hastalıktan sıkıntılar çektiğini gördük. Onlara böyle bir kolaylık sağlamayı ve böyle bir cihaz geliştirmeyi düşündük."

"Hastalardan güzel tepkiler aldık"

Hastaların nefesinde aseton olduğunu öğrendikten sonra bunu nasıl veri haline getirebilecekleri üzerinde durduklarını ve buna göre çalışma yaptıklarını dile getiren Telli, "Asetona duyarlı gaz sensörü olduğunu öğrendik. Bu sensörü kullanarak hastadan veriler alıyoruz. Mikro denetleyicide bu verileri işleyip cihazın ekranında hastaya gösteriyoruz. Veri alma aşamasında hastaların yanına gittik. Onlara testler yaptık. Bunu duyan hastalar çok güzel tepkiler verdi çünkü parmaklarını delerek şeker ölçümü yapıyorlar. Bunu yapmak istemiyorlar, acı çekiyorlar. O yüzden hastalardan güzel tepkiler aldık." değerlendirmesinde bulundu.