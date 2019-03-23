Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Nevruz Bayramını Kutladı

Üniversite Öğrencileri Nevruz Bayramını Kutladı

1 saat önce

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.

Üniversite Öğrencileri Nevruz Bayramını Kutladı, System.String[]
Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.

Öğrenciler ilk olarak Saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşını okudular. Sonrasında başlayan nevruz kutlamalarında öğrenciler, alanda ateş yakarak üzerinden atladı. Üniversitemiz Okçuluk Kulübü'nün ve Düzce Belediyesi Mehteran ekibinin gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini birlikte kutlamanın sevincini yaşadı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Düzce Üniversitesi, Güncel
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