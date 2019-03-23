Üniversite Öğrencileri Nevruz Bayramını Kutladı
1 saat önce
Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.
Düzce Üniversitesi
öğrencileri, Konuralp
yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda, Nevruz Bayramı
kutlama programı düzenledi.
Öğrenciler ilk olarak Saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşını okudular. Sonrasında başlayan nevruz kutlamalarında öğrenciler, alanda ateş yakarak üzerinden atladı. Üniversitemiz Okçuluk Kulübü'nün ve Düzce Belediyesi
Mehteran ekibinin gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini birlikte kutlamanın sevincini yaşadı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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