Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri, Nevruzu Down Sendomlu Çocuklarla Kutladı

Üniversite Öğrencileri, Nevruzu Down Sendomlu Çocuklarla Kutladı

16 dakika önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Nevruz Bahar Bayramı'nı "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklarla kutladı.

Üniversite Öğrencileri, Nevruzu Down Sendomlu Çocuklarla Kutladı, System.String[]
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Nevruz Bahar Bayramı'nı "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklarla kutladı.

Yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler palyaço kostümleri giyerek farkındalık afişleri hazırladı ve yurt bahçesini özel misafirleri için süsledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, nevruz pilavı pişirildi, palyaço gösterisi yapıldı, çeşitli renklerde boyanmış yumurtalar tokuşturuldu, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma, yarışması yapıldı.

Yurt müdürü Ebru Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada "Birlikte Daha Güzeliz" sloganıyla düzenledikleri etkinlikte down sendromlu bireylerin hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamın içinde yer alabileceğini gösterebilmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Acar, yurt bahçesinde yüzün üzerinde çocuğu misafir ettiklerine dikkati çekerek, "Aynı bahçede birbirlerinden hiçbir farkı olmadan oyunlar oynayabiliyorlar, baharın gelişini bayram havasında karşılıyorlar." dedi.

Yurt öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi, Manisa Down Sendromlular Derneği, Manisa Otizm Derneği üyeleri ile Kasalar Rehabilitasyon Merkezi, Harikalar Diyarı Anaokulu ve Laleli Anaokulu öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:14 Kaynak: AA

21 Mart, Bahar Bayramı, Manisa, Kültür Sanat
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