Üniversite öğrencileri nitelikli iş gücü projesiyle eğitiliyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri nitelikli iş gücü projesiyle eğitiliyor

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) tekstil sektörüne yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bilgisayarlı kalıp ve tasarım dersleri faaliyete geçti.

Üniversite öğrencileri nitelikli iş gücü projesiyle eğitiliyor, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) tekstil sektörüne yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bilgisayarlı kalıp ve tasarım dersleri faaliyete geçti.

Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun hazırladığı 2018 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) kabul gören "Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesi Projesi",2019 yılı eylül ayında uygulanmaya başlandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ferizli'deki meslek yüksekokulunda tekstil sektörüne nitelikli insan yetiştirmeye yönelik bir laboratuvar kurulduğunu, laboratuvar neticesinde öğrencilerin nitelikli bir şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin uygulama becerisine sahip bireyler olarak mezun olmalarını sağladıklarını belirten Sarıbıyık, "Bu imkanlar üniversitenin hızlı bir şekilde gelişmesine de katkı veriyor. Projeyle birlikte makineler ve bir takım yazılımlar da alındı. Hem günün teknolojisini bu projeyle takip etmiş oluyoruz. Hem de günümüz teknolojisine uygun nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz proje hem kendi öğrencimize hem bölgenin sanayi sektörünün ihtiyaçlarına da cevap veriyor." diye konuştu.

Marmara, Sakarya, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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