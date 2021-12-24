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Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi

24.12.2021 15:37
Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden (AYBÜ) bazı öğrenciler, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek işletmeleri gezdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden (AYBÜ) bazı öğrenciler, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek işletmeleri gezdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, OSTİM'de yürütülen çalışmalar, projeler ve bölgedeki meslek grupları hakkında bilgi edindi.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM'in Ankara'nın ve ülkenin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyanın vahşi bir rekabet içinde olduğunu belirten Aydın, "Bütün dünyada düzeltilmesi gerekenler var. Dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için gençlerimizin çok önemli görevleri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya da üniversite ve sanayi işbirliğinin önemli olduğunu aktardı.

Öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bir taraftan da iş hayatında uygulamalı eğitimler almalarını istediklerine vurgu yapan Karakaya,"Bu konuda organize sanayi bölgeleriyle protokoller ve iş birliği anlaşmaları yaparak öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren iş yerlerinde eğitim almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gezide OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Adem Arıcı, da sektörlere ilişkin bilgi verdi.

Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi
Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi
Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi
Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi

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Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri organize sanayi bölgesini gezdi - Son Dakika


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