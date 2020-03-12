Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti - Son Dakika

Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın ülke genelinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri otobüs firmalarına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın ülke genelinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri otobüs firmalarına akın etti.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın alınan önlemler içerisinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta süre ile tatil edileceğini açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarına akın etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ve tatil açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarının yazıhaneleri önünde kuyruk oluşturdular. Tatil açıklamasının ardından bazı öğrenciler uygulamayı yerinde bulduklarını ifade ederken son sınıf öğrencileri ise sınavların yapılamayacağını söylediler.

Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti

İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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