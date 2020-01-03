Üniversite öğrencileri "özel çocuklar"ın yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri "özel çocuklar"ın yüzünü güldürüyor

7 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri, "Engelsiz Hayatlar Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Üniversite öğrencileri

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri, "Engelsiz Hayatlar Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kulüp üyeleri, proje kapsamında Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nda eğitim gören "özel öğrenciler"i ziyaret etti.

Üniversiteliler, özel öğrencilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla giyim, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden oluşan hediyeler verdi.

Ziyarete Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdinç Uzun, müdür yardımcıları Müjgan Yılmaz, Selin Bahar ve Gökçe Keman da katıldı.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdür Vekili Gül Yaydemir ve öğretmen Hale Altın, ziyaretlerinden dolayı okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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