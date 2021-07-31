Üniversite öğrencileri parça başı işlerde çalışacak - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri ile mezunları, proje bazlı veya parça başı işlerde TÜİK bünyesinde görevlendirilecek.

İnönü Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü arasında istatistik üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde İnönü Üniversitesi öğrencileri ile mezunlarının proje bazlı veya parça başı işlerde görevlendirilmesini içeren iş birliği protokolü imzalandı. İnönü Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TÜİK Malatya Bölge Müdürü Vekili Ali Tüfekçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz katıldı.

Protokolü, İnönü Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü adına ise TÜİK Malatya Bölge Müdürü Vekili Ali Tüfekçi imzaladı.

Protokol kapsamında TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü'nün istatistik üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı proje bazlı veya parça başı işlerde İnönü Üniversitesi'nde öğrenim gören veya mezun öğrencilerin görevlendirilmesi konusunda İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ile iş birliği içerisinde olunacağı belirtildi. - MALATYA