Üniversite öğrencileri plastik kırma makinesi üretti

ANKARA'da Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü mezunu 3 öğrenci, termoplastik ve elastomer malzemelerin geri dönüşümü sağlayacak kırma makinesi üretti. Öğrencilerden Kadir Elmas, "Projemiz, plastik ve sıfır atıkla ilgili çalışmadır. Makinemizi ona göre tasarlayıp, imalatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Ankara'da Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği'nden bu yıl mezun olan Kadir Elmas, Mercan Heval Demirci ve Şafak Özden üniversite bitirme projesi olarak plastik ve sıfır atıkla ilgili çalışma hazırladı. 3 arkadaş yapmış oldukları araştırma sonrası termoplastik (pvc, pet, polietilen, polipropilen, polisitren) ve elastomer (kauçuk, silikon) malzemelerin geri dönüşümü sağlayacak kırma makinesi üretmeye karar verdi. Üniversitede çalışmalara başlayan 3 arkadaş, Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Cemal Merih Şengönül'ün danışmanlığında ve TÜBİTAK'ın bitirme projelerine sağladığı maddi destek yardımıyla yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrası 'Termoplastik ve Elastomer' projesi kapsamında taşınabilir yeni bir cihaz üretti. Proje TÜBİTAK BİDEB tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ankara Bölge yarışmalarında 'Makine İmalatı ve Otomotiv' alanında 1'incilik ödülünü kazandı. 'TEKNOFEST 2019' etkinliğine davet edilen proje, 81 ilden toplamda bin 107 yarışmacının katıldığı yarışmalarda, 'Makina İmalatı ve Otomotiv' kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Projenin, doğaya ve geri dönüşümle uğraşan sanayi kuruluşlarına katkıda bulunması hedefleniyor

Proje ekibi Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından kabul edildi. Düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Üçtuğ ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Aydın ile proje danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Cemal Merih Şengönül de yer aldı. Projeyi gerçekleştiren öğrencilere Rektör Prof. Dr. Üçtuğ tarafından belge ve hediye taktim edildi.

'BU TARZ PROJELER DEVAM EDECEKTİR'

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Aydın, öğrencilerinin bu başarısının gurur verici olduğunu ve tebrik ettiğini söyledi. Ders içi projelerde öğrencilerin deneyimlerinin arttırıldığını kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Öğrencilerin ders dışında yaptığı ve üniversitemiz tarafından desteklenen lisans araştırma projeleri var. Bu projelerde öğrenciler 5 -10 kişilik ekip oluşturuyorlar ve bir hocanın önderliğinde projelerini tamamlıyorlar. Son sınıfa geldiklerinde de bitirme projesi gerçekleştiriyorlar. Bitirme projelerini verirken, özellikle sanayinin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler olmasına özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu proje de bunlardan birisidir. Ödül kazanan bu 'Geri Dönüşüm Makinesi' tamamen ülkemizdeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sanayi ve toplumun gereksinimlerine yönelik bu tarz projeler üniversitemizde yapılmaya devam edecektir" dedi.

'PROJELER SOSYAL ANLAMDA DA ETKİLEŞİM SAĞLIYOR'

Üniversite bitirme projelerinde çok değerli projelerin ortaya çıktığını ifade eden Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Cemal Merih Şengönül de, projelerinin ciddi anlamda ses getirdiğini ve öğrencilerin özgüveninde artış sağladığını belirtti. Öğrencilerin proje çalışmalarında AR-GE sürecinin nasıl yürütülebileceğine dair bilgiler edindiğine dikkat çeken Dr. Şengönül, "Dolayısıyla bir TÜBİTAK projesi 'nasıl yazılır', 'maliyet hesaplamaları bu işin neresindedir' gibi konularda bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca yarışmaya katıldıkları zamanda başka okullardan gelen projelerle kendi yaptıkları projeleri kıyas etme fırsatını yakalayabiliyorlar. Eksiklerini görme fırsatı bulurken, sosyal anlamda da bir etkileşim sağlıyor. Özellikle TEKNOFEST etkinliği 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı teknoloji festivaliydi. Orada yerli sanayinin yaptığı bir dolu ürünle beraber üniversite öğrencilerinin projeleri de yer aldı. Böyle büyük bir organizasyonun içerisinde olmanın onlara daha büyük bir heyecan verdiğini, moral ve motivasyon kattığını düşünüyorum" diye konuştu.

'PLASTİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN İSTENİLEN DÜZEYDE OLMAMASINA DAYANARAK ÇALIŞMA YAPTIK'

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği mezun öğrencisi Kadir Elmas ise, 'Termoplastik ve Elastomer' Kırma makinesinin plastik ürünleri küçük parçalara ayırma yönteminin piyasadaki muadillerinden farklı olacak şekilde imalatını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Projelerini bitirme projesi olarak sunduklarını ve daha sonra TÜBİTAK'a yarışmalar için başvuruda bulunduklarını ifade eden Elmas, şunları söyledi: "TÜBİTAK başvurumuzu kabul etti ve Ankara'da gerçekleşen bölge yarışmalarında 22 şehrin katılımıyla 'Makine İmalatı ve Otomotiv' alanında 1'incilik ödülünü aldık. Daha sonra bu ödülle birlikte 'TEKNOFEST 2019' fuarına davet edildik. Orada TÜBİTAK'ın gerçekleştirmiş olduğu yarışmalara katıldık. Orada 81 ilden gelen bin 107 yarışmacının arasından yine 'Makine İmalatı ve Otomotiv' alanında Türkiye 3'üncüsü olarak ödülümüzü aldık. Projemiz, plastik ve sıfır atıkla ilgili çalışmadır. Ülkemizde ve dünyada plastik atıkların giderek artış göstermesi ve bunlara bağlı olarak birçok ciddi sorunların beraberinde yaşanmaya başlanmasını projeye başlarken dikkate aldık. Bu sorunların başında sağlık, ekonomi, çevre, doğal kaynaklar, ekolojik bozulma ve enerji gelmektedir. Biz bu konulara dayanarak, bir çalışma yaptık. Makinemizi ona göre tasarlayıp, imalatını gerçekleştirmiş olduk."

- Ankara