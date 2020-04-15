Üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, hazrıladıkları videoyla kendi hocaları ve tüm sağlık çalışanlarına destek verdi.

Öğrenciler bu dönemde hocalarının ve sağlık çalışanlarının fedakarlıkları için onlara moral vermek amaçıyla video hazırlamaya karar verdi.

Fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının çaldığı video da öğrencilere tek tek sevgi dolu notlarını kaydetti.

NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, AA muhabirine, videoyu izlediğinde çok duygulandığını söyledi.

Gültekin, bu dönemde bütün sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin fazlasıyla çalıştıklarını ifade ederek, "Tıp Fakültesi öğrencilerinin biz hocalarına ve tüm sağlık çalışanlarına gönderdikleri sevgi dolu destek için çektikleri videoyu bana gönderdileri. Ben de hocaları olarak onlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bun dönemde tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarına katkıda bulundu onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.