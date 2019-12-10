Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
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Üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığınca Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığınca Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler, Kartal Şehitliği'ne yürüdü.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan ile üniversite öğrencilerinin katıldığı yürüyüşte, "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.

Şehitlikteki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Serdar Turan, şehitleri anmak için böyle bir organizasyon yapan Erciyes Üniversitesi teşkilatına teşekkür ederek, " Enver Paşa'nın 105 yıl önceki hayalinin 2019 yılında üniversite teşkilatımızca yaşatıldığını görmek bize gurur veriyor." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da yürüyüşe katılan gençlere teşekkür etti.

Kendisinin de vatan uğruna gözlerini kaybettiğini ifade eden Üçkan, tüm şehitlere rahmet diledi.

Üniversite öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sarıkamış, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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