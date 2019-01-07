Üniversite Öğrencileri Şehir İçi Planlaması Yapıyor
1 saat önce
Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrenciler, şehir içi planlamasında yer alıyor.
Düzce Belediyesi
ve Düzce Üniversitesi
(DÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrenciler, şehir içi planlamasında yer alıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile DÜ Orman Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında, şehir merkezindeki yeşil alanların akademisyenler ve öğrenciler tarafından incelendiği belirtildi.
DÜ öğrencilerinin şehir içi planlamasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği kentin ortak sorunlarına çözüm üretmek, öğrencilerin kente uyumlarını artırmak ve belediyenin çevre düzenleme çalışmalarına bilimsel bir bakış açısı getirmek amacıyla Orman Fakültesi dekan yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy, Doç Dr. Engin Eroğlu ve ekibi, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Caddesi
'ndeki yeşil alanların revize edilerek yeniden planlanması ve caddeye uygun ağaçlandırma tespit edilmesi için görüşmeler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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