Son dakika: Üniversite öğrencileri, şehitler adına hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Şişli Meslek Yüksekokulu'ndan bir grup öğrenci, ramazan dolayısıyla hazırladıkları üzerinde şehitlerin fotoğrafının bulunduğu erzak kolilerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serdar Yalçın ve 9 arkadaşı, sosyal sorumluluk dersinde geliştirdikleri proje kapsamında, terör örgütleriyle girilen çatışmalarda şehit düşen askerler adına, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında erzak yardımı yapıyor.

Şehitlerin fotoğraflarını erzak kolilerine yapıştıran öğrenciler, bu projeyle şehitleri unutturmamaya çalışıyor. Yalçın ve arkadaşları, kendi imkanları, aileleri ve çevrelerinden topladıklarını paralar ile erzak kolisi hazırlayarak, muhtarlıklardan bilgisini aldıkları ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine bırakıyor.

Serdar Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit haberlerinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesiyle şehitleri unutturmamayı amaçladıklarını anlatan Yalçın, "Sosyal sorumluluk dersinde böyle bir proje hazırladık. Şehitlerimiz adına maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımda bulunalım dedik. İçinde erzak var. Ramazan paketinin içinde ne bulunuyorsa biz de daha fazlasını koyduk içine." diye konuştu.

Her kolide bir şehidin fotoğrafının bulunduğunu dile getiren Yalçın, "Kendimize hedef koymadık, çünkü o hedefe ulaştığımız zaman bırakacağız. O yüzden hedef belirlemeyip daha fazla sayıda insana yardım ulaştırıp daha fazla sayıda şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.