Üniversite öğrencileri 'sıfır atık' için yarışıyor

Maltepe Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atığa dikkat çekmek için Plogging (koşarak çöp toplama) Yarışması düzenliyor.

Maltepe Üniversitesi bünyesinde yer alan Genç TEMA Kulübü, Hayvan Dostları Kulübü, İletişim Kulübü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü öğrencileri iş birliğinde, 'Maltepe Üniversitesi Plogging (koşarak çöp toplama) Yarışması'nı sosyal duyarlılık projesi olarak yapılıyor. Projeye, İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü (OGM), Maltepe Kent Konseyi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) da destek verecek.

14 Ekim Pazartesi günü 09.30 ile 13.30 saatleri arasında üniversitenin Marmara Eğitim Köyü karşısı ormanlık alanda yapılacak olan yarışmada sürdürülebilirlik, temiz bir çevre ve sıfır atığa dikkat çekilecek. 'Plogging' adı verilen etkinlikle öğrenciler hem koşarak yarışacak, hem de çöp toplayarak çevre temizliğine katkıda bulunacak. Başıbüyük ormanlarında belli bir alanın çöplerden temizlenmesiyle başlayacak olan etkinlikte sıfır atık duyarlılığının artması için toplanan çöpler ayrıştırılacak. 5 takımın mücadele edeceği yarışmada, öğrenciler ayrıştırmayı doğru yapabilmek için etkinlik öncesinde ÇEVKO'nun Atık Ayrıştırma Seminerine katılıp eğitim alacak.