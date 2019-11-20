Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nda ders işledi.

Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi, System.String[]

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nda ders işledi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Davran ve Doç. Dr. Burhan Özalp eşliğinde işlenen derste öğrencilere borsanın tarımsal örgütlenme içerisindeki yeri hakkında bilgi verildi.

Dersin ardından öğrenciler borsa binasını gezdi.

Çukurova Üniversitesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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