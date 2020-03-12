Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'taki üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci terminale gelere, firma yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.

Otobüs firmaları ek seferler düzenlemeye başladı.

Otobüs firması yazıhane görevlisi Mahmut Doğan AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil kararının ardından öğrencilerin memleketlerine gitmek üzere kısa sürede biletleri tükettiklerini söyledi.

Ek otobüs seferi düzenleyeceklerini belirten Doğan, "Şuanda otogarımızda bir tatil yoğunluğu yaşanıyor. Elimizdeki araç sayısına göre sefer yapmaya çalışıyoruz. Şuanda da sistemlerimizde bir yoğunluk var. Yolcularımızdan biraz daha sabırlı ve sakin olmalarını istiyoruz. Onları gitmek istedikleri yere inşallah göndereceğiz.

Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini yoğunluğa rağmen biletini aldığını ve ailesinin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.